Quando foi aprovada, em Dezembro de 2011, a transferência para o Estado dos fundos de pensões da banca não se pensaria que, apenas sete anos volvidos, já mais de metade do valor então recebido teria sido realizado para pagar pensões. Os números indicados na edição desta quarta-feira do jornal Público traduzem um ritmo próximo dos 500 milhões de euros por ano pelas pensões de 27 mil bancários já aposentados.

O acordo foi feito na altura em que Passos Coelho era primeiro-ministro, Vítor Gaspar ministro das Finanças e Portugal tentava desesperadamente cumprir metas para as contas públicas acordadas com a troika.

Da banca, o Estado assumiu 5971 milhões de euros e conseguiu reduzir o défice. Mas, com ele, veio uma herança pesada: a do pagamento das pensões aos bancários aposentados. Só no primeiro ano, a despesa atingiu os 516 milhões de euros e, em 2017, foram 469 milhões de euros, referem os números da execução orçamental mensal da Segurança Social recolhidos pelo Público.