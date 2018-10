PCP defende apoios a agricultores afectados pela tempestade no OE 2019

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu este sábado, em Montemor-o-Velho, que seja incluída uma verba no Orçamento do Estado para 2019 para apoiar agricultores afectados pela tempestade Leslie.

Numa visita a Montemor-o-Velho, um dos concelhos do distrito de Coimbra mais afectados pela tempestade, o líder do PCP sublinhou que, no quadro da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2019, deve haver "uma consideração de disponibilidade orçamental para acudir a esta situação".

Para Jerónimo de Sousa, o apoio aos agricultores do Baixo Mondego, zona caracterizada pela produção de milho e arroz, deve ser "um imperativo".