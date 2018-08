Paulo Rosado, CEO da OutSystems, diz que o início foi difícil, porque estavam à frente do mercado, mas agora a história é outra - em 2017 facturaram mais de 100 milhões.

Foi uma conversa nas vésperas de preencher os papéis para entrar para a universidade que lhe mudou a vida. "Ir para electrotecnia é uma estupidez. Agora tudo está dentro de um chip, o software é que interessa." Não tivesse seguido este conselho, Paulo Rosado nunca teria criado a OutSystems. Desde os 12 anos que construía engenhocas no quarto, não ligava a computadores, mas hoje a sua empresa de tecnologia transformou-se no segundo unicórnio português (depois da Farfetch) ao conseguir uma avaliação superior a mil milhões de dólares (é essa a definição de unicórnio). Com 53 anos, licenciado em engenharia informática, com uma passagem por Stanford e provas dadas na Oracle, foi em Portugal que decidiu criar uma empresa de software – que cria sites e apps para empresas – com mais de mil clientes em 54 países. Mesmo assim, reconhece que tem dificuldade em que façam o que diz. É que a primeira regra na empresa é perguntar "porquê?".



Como é ser o novo unicórnio português?

Não mudou nada. As dificuldades que existiam continuam e o crescimento mantém-se. Internamente muito pouco muda, poderá ser mais a nível de exposição global. A OutSystems tem características relativamente raras: estamos a crescer a um ritmo de subscrições a mais de 60 por cento, temos um mercado muito grande e um produto muito difícil de bater, porque é muito complexo.



Como surgiu a ideia da empresa?

Era muito óbvio para nós que existia um problema na indústria de informática. Os projectos foram sempre muito longos, com muito dinheiro – milhões e milhões – e depois, quando o software estava acabado era inadequado ao que os utilizadores precisavam. Como é possível fazer uma coisa que custa milhões e é rejeitada? Chegámos à conclusão de que os sistemas de software baseavam-se no mesmo tipo de construção de uma ponte ou de um edifício, em que se assume que os requisitos não mudam, tudo é estável.



O software não é assim, vai sempre evoluindo. É a mesma coisa que tentar criar uma ponte, mas com as margens sempre ligeiramente a mudar.



Houve um momento-eureka para solucionar esse problema?

O momento-eureka foi quando definimos que é impossível definir o que se quer à partida, por isso é melhor baixar o custo da mudança, assumindo que está sempre errada. Ou seja, começámos por decompor o problema. Reparámos que havia seis grandes factores que aumentavam o custo e fomos trabalhar para baixar cada um deles. Por exemplo, os programadores que começavam a fazer o programa eventualmente iam-se embora. O conhecimento dessa pessoa desaparecia. Era muito complicado encontrar alguém que percebesse aquilo que estava na cabeça do outro, que conseguisse fazer uma alteração sem partir o resto.



O que fizeram?

Acabámos com o código. É muito difícil de compreender, mas transformámos o código em abstracções visuais, mais fáceis de manipular. Por exemplo, um sistema que leva 11 milhões de linhas de código Java pode ser feito com 3 mil objectos OutSystems. Continua a ser um sistema gigantesco, mas os objectos, como são muito maiores, é muito mais fácil perceber o que fazem. É como se antes fosse necessário ver uma casa olhando para cada tijolo, com a OutSystems vemos a casa como um todo, não é relevante ver cada tijolo.



Se iam reduzir custos, porque levaram tanto tempo a ter sucesso?

A OutSystems é má a prever timings. Estivemos 12 anos à espera que o mercado disparasse. Quando se está muito à frente e o mercado não se materializa… A resposta mais comum era: "É impossível, não acredito que consigam fazer este sistema em quatro vezes menos tempo e com quatro vezes menos pessoas. Há aqui um truque." As tecnologias parecem magia. A ideia dos empresários era: "O que estou a perder para ganhar isto tudo? Vou-me lixar."



Estiveram perto da falência?

Nos primeiros três anos todas as empresas estão perto da falência. A primeira dificuldade foi termos conseguido a primeira ronda de financiamento – 1 milhão de dólares – um mês depois do 11 de Setembro. Se não tivéssemos fechado esse financiamento, a empresa acabava em Dezembro. Ao fim de um ano os fundos fecharam todos na Europa.



Como se lida com a instabilidade?

Acho que aprendemos a lidar com o stress da falta de previsibilidade. Mas é menos stressante do que fazer um trabalho de que não se gosta, isso mata a alma. Ao trabalharmos com uma grande responsabilidade, criamos mecanismos de controlo, redes de segurança. Na OutSystems temos uma cultura de errar e não fazemos nada bem à primeira, tentamos é muitas vezes. Quando começámos, em 2001, assumimos que as empresas iam passar a fazer os seus sistemas de informação fora dos data centres, por isso é que a empresa se chama Outsystems (fora do sistema), e o fora dos data centres é a cloud. A cloud só apareceu em 2009... Tivemos de nos adaptar.



As dificuldades resultaram em ordenados cortados, CEO sem receber. Como se gere tudo isso?

A relação das pessoas com o dinheiro é engraçada, porque o grande problema é quando se olha para as coisas de forma irracional. Quando temos restrições, ou seja, tivemos de fazer com que o primeiro milhão chegasse, tivemos de baixar salários. Depois há outro prisma, além de ter de existir uma quantidade mínima para as coisas funcionarem, tem de existir um tecto de não se gastar demasiado. Caso contrário criam-se gorduras, ineficiências e maus hábitos. Aquelas histórias durante a bolha de internet, quando as empresas conseguiam o primeiro cliente e faziam uma festa. Tinha colegas que recebiam funding e a primeira coisa que faziam era comprar BMW série 7. Sempre tivemos uma perspectiva um pouco mais séria.



Passaram por várias dificuldades, começaram numa garagem, nunca pensaram em desistir?

Em 2010/11, estávamos um bocado cansados. Porque estivemos sempre: "Quando é que isto vai arrancar?" Sempre a acumular clientes, mas com vendas difíceis. Nunca tivemos procura até há três ou quatros anos. Até lá foi venda missionária.



Porque é que mudaram a vossa sede para o Luxemburgo?

Para os investidores, aqui temos uma jurisdição de risco e na altura havia uma certa percepção de instabilidade de ponto de vista legislativo. Isso assusta os investidores. As empresas portuguesas, se querem encaixar dinheiro nestas dimensões, têm de ir para jurisdições que sejam fáceis de lidar. Por exemplo, obrigar a ter uma série de documentos em português e são esses os que são válidos e não os traduzidos... São contra-sensos que não existem na Holanda, no Luxemburgo, em sociedades que evoluíram para serem pragmáticas para as empresas, em que o inglês é considerada a língua franca dos negócios.



Mudaram-se também por causa da carga fiscal?

Não tem nada a ver com a carga fiscal, porque não temos qualquer benefício fiscal em estar no Luxemburgo. Até temos benefícios em Portugal por sermos uma empresa de tecnologia. Não é por aí. Mesmo assim os governos portugueses têm sido consistentes. A troika, embora tenha sido muito mau, veio expor que éramos um país pobre que vivia acima das suas capacidades. Tornou-se óbvio que não seria o governo a ajudar o tecido empresarial português, as empresas têm de se safar.



Quando é que começou o seu interesse por computadores?

Por acaso não me interessei por computadores até entrar na universidade. Comecei a fazer projectos de electrotecnia aos 12 anos, carrinhos autónomos, até tinha uma oficina no quarto. Gosto muito de trabalhar com as mãos e estava a pensar em seguir electrotecnia e no último mês mudei. Um amigo disse-me: "Está ali um professor a dizer que ir para electrotecnia é uma estupidez." Lá fomos ouvi-lo. Lembro-me de que foi em Julho e que ele nos disse: "Vocês devem ir é para informática, o hardware não interessa. Tudo está dentro de um chip, o software é que interessa."



Como explicou a mudança aos seus pais?

Aos meus pais? Desde que eu não fosse para pintura ou para sociologia, mas que escolhesse um curso que desse dinheiro, tudo bem. Os meus pais eram low middle class, os meus avós foram pessoas muito pobres, o meu avô só teve sapatos aos 12 anos, essas histórias de pobreza, gente que emergia… [Batem à porta porque tem outra reunião a seguir. Anda sempre entre Portugal e os Estados Unidos.]



Depois de estar na universidade fui conhecer coisas novas, sempre à procura de um desafio intelectual.



Porque desistiu do doutoramento nos Estados Unidos?

Estava farto de estudar. A vida de um académico é de papers (artigos) e às tantas são coisas um bocadinho esotéricas. Estava cansado e queria experimentar outra coisa. Trabalhei na Oracle, mas percebi que queria criar uma coisa própria. Houve sempre algo de que não gostei no ambiente de trabalho, a Oracle é uma organização de vendas muito eficiente mas perde-se autonomia quanto maior é a empresa, e as pessoas perdem importância. Aqui na OutSystems sinto que à medida que crescemos as pessoas têm mais autonomia. Acabamos por ser muito independentes. Mas nada disto é rocket science.



Artigo originalmente publicado na edição n.º742, de 19 de Julho de 2018.