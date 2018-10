A partir de dia 12 de Outubro, haverá novos símbolos que irão uniformizar a linguagem de toda a União Europeia nas bombas de gasolina.

Três mil postos de abastecimentos de combustível portugueses vão ter novos símbolos para a gasolina, gasóleo e GPL, após a aplicação de uma norma que pretende uniformizar a informação sobre combustíveis a 35 países europeus.



Estes são os novos símbolos. No total, existirão 10 novos símbolos divididos em três categorias (gasolina, gasóleo e gás).



- As gasolinas estão identificadas com a letra E (de etanol).

E5 – 5% de etanol

E10 – 10% de etanol

E85 – 85% de etanol



- O gasóleo será representado por um quadrado com a letra B, em representação do biodiesel:

B7 – 7% de biodiesel

B10 – 10% de biodiesel

XTL – diesel parafínico

B7: gasóleo simples (o mais barato), onde o 7 se refere à presença de 7% de biodiesel, salienta Deco.

B10: gasóleo mais caro. O número 10 representa os 10% de biodiesel, explica esta associação.

(Há países onde poderá encontrar o gasóleo B20 e B30, com 20% e 30% de biodiesel, respetivamente.)



- Se vir um losango, então será combustível a gás

LPG: gás de petróleo liquefeito;

LNG: gás natural liquefeito;

LNG: gás natural comprimido; e

H2: hidrogénio.



A partir de dia 12 de Outubro, estes serão os símbolos que irão uniformizar a linguagem de toda a União Europeia, Islândia, Lichtenstein, Noruega, República da Macedónia, Suíça e Turquia.