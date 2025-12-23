Sábado – Pense por si

OE2025. Portugal com excedente orçamental de 2,1% até setembro

Lusa 11:17
"Considerando valores para o conjunto dos três trimestres de 2025, o saldo das AP foi positivo", indica o INE.

O setor das Administrações Públicas (AP) registou um excedente de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros nove meses do ano, informou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando valores para o conjunto dos três trimestres de 2025, o saldo das AP foi positivo, representando 2,1% do PIB (2,3% em igual período de 2024)", indica o INE.

Já olhando apenas para o terceiro trimestre, de julho a setembro, o excedente foi de "2.952 milhões de euros, correspondendo a 3,8% do PIB, o que compara com 4,9% no período homólogo".

