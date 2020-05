À entrada do Casino Lisboa está uma placa em que se lê: "Ter talento não é sorte; a sorte é exigir talento". Esta frase, assinada por Stanley Ho, saiu de uma conversa entre empresário chinês e Mário Assis Ferreira, o seu homem de confiança nos cassinos do Estoril, Póvoa de Varzim e Lisboa. "Ele queria deixar o que estava escrito para tentar abrir o cassino. Desça-o em inglês e traduza-o em uma frase curta".



A notícia da morte de Stanley Ho - o "rei do jogo" que fez Macau em "Las Vegas do Oriente" - chegou na manhã de terça-feira, 26. O empresário chinês, dono do Estoril Sol, tinha 98 anos e estava retirado desde meados de 2009, após sofrer um traumatismo craniano, na sequência de uma queda. Preso uma cadeira de rodas desde então, permaneceu em casa durante anos, mas recentemente estava internado em um hospital onde morreu.







