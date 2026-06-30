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Como o pastel de nata conquistou o mundo

Ana Taborda
Ana Taborda 23:00
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Durante a Expo de Osaca, no Japão, a Nata Pura esgotou todos os dias o stock deste bolo. Em Munique, um português pediu para o venderem mais devagar - para conseguir fazer fornadas. Na Aloma, que venceu cinco vezes o concurso do melhor da região da Lisboa, continuam a planear-se novas lojas

O livro de cozinha de Carlos Santos tem cerca de 55 receitas que foi aperfeiçoando ao longo dos anos. Está lá a francesinha, por exemplo, mas também está lá o pastel de nata, que começou por fazer no forno de casa. “Comprei a massa folhada no supermercado e fiz o creme. Como não gostei do resultado, comecei a pensar no que podia melhorar.” O passo seguinte foi fazer ele mesmo a massa.

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