"O Novo Banco reforça a sua oferta de produtos e serviços de apoio às empresas e negócios afetados pela covid-19 com a criação da Linha NB Empresas - Antecipação Fundos Lay-off", de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira, 28 de abril.

"Com esta linha de crédito, fundamental na conjuntura atual de emergência de pagamento de salários pelas empresas, o Novo Banco disponibiliza uma solução de antecipação das verbas a receber do Instituto de Segurança Social pela adesão ao regime de lay-off", adianta ainda o banco liderado por António Ramalho.



De acordo com o Novo Banco, esta linha "materializa-se numa facilidade de crédito, no valor dos montantes de apoio solicitados à Segurança Social", esclarecendo ainda que o prazo máximo desta linha é de 90 dias e "as utilizações feitas em períodos de 30 dias, consoante as necessidades das empresas para pagamento dos salários dos seus colaboradores".



O Novo Banco, assim como as outras instituições financeiras, tem vindo a adotar várias medidas de apoio às famílias e empresas mais penalizadas pelo impacto da pandemia na economia.

