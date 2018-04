Através de aquisições feitas em 2015 e 2016, a NOS ficou com os direitos para a transmissão televisiva de 19 clubes de futebol. De acordo com o Jornal de Negócios, todos estes acordos implicam um investimento de 1,2 mil milhões de euros da empresa de telecomunicações no total dos contratos.

As primeiras negociações a serem estabelecidas foram com o Benfica, com um acordo por três anos com possibilidade de prorrogação até um tempo total de 10 épocas. Ao todo, são 400 milhões de euros referentes aos direitos televisivos dos jogos em casa do Benfica em jogos da Liga Portuguesa e também dos direitos de transmissão e distribuição da Benfica TV.

Seguiu-se o Sporting. Em Dezembro de 2015, a NOS adquiriu os direitos televisivos, o patrocínio principal da equipa e a exploração da publicidade estática do estádio por uma módica quantia de 446 milhões de euros. O contrato dos direitos de transmissão inicia-se em Julho de 2018, tendo uma duração de 10 anos. Também em 2015 foi revelado que o acordo da NOS com o Sporting de Braga por 100 milhões para os seus direitos televisivos.

No relatório de contas da NOS referente a 2017, consultado pelo Jornal de Negócios, há acordo com mais 16 clubes com contratos a iniciarem-se a partir da época de 2019/2020: Académica de Coimbra, Os Belenenses, Nacional da Madeira, Arouca, Paços de Ferreira, Marítimo, Vitória de Setúbal, Tondela, União da Madeira, Chaves, Covilhã, Feirense, Freamunde, Olhanense e Portimonense, com acordos de duração entre sete e três épocas desportivas.

Nos números divulgados pelo jornal, constam 41 milhões de euros retirados dos cofres da empresa em 2015 e mais de 50 milhões em 2017. Para amortizar o custo destes acordos, a NOS conseguiu negócios com as restantes operadoras de telecomunicações – Vodafone, MEO e Cabovisão – para a partilha destes conteúdos desportivos. Como consequência, a NOS atingiu os 680 milhões de cash flow líquidos – montante de caixa recebido e gasto pela empresa – tendo já sido registados 24 milhões e 22,5 milhões pelos anos de 2016 e 2017, respectivamente.

No relatório, a empresa explica que os custos com outros operadores são "repartidos de acordo com as receitas retalhistas de telecomunicações e as quotas de mercado de pay tv [televisão por subscrição] ".