Cerca de 145 moedas portuguesas antigas estão a ser leiloadas na plataforma de leilões Catawiki desde o passado dia 11 de Maio. Sessenta são moedas de ouro, mas a mais rara é uma moeda de prata do século XVIII.

A moeda, um cruzado de 480 réis, é datada de 1703, quando era rei D. Pedro II, o monarca que reforçou a aliança com Inglaterra e estimulou a procura de ouro e pedras preciosas no Brasil, e está estimada entre 16.500 a 18.500 euros.

"O Cruzado de prata distingue-se como uma das mais belas moedas portuguesas, quer pelos cunhos quer pelas dimensões. As faces mostram, no anverso, as armas reais e, no reverso, a cruz de Cristo com a legenda adoptada - IN HOC SIGNO VINCES (com este símbolo vencerás) - já desde o tempo de D. João III", explica o especialista em moedas portuguesas Hélder Silva.

Esta moeda faz parte dos cruzados que começaram a ser serrilhados por cunhagem mecânica para evitar que os agiotas as polissem, retirando-lhes prata e pó e reduzindo o seu valor.

O leilão começou na passada sexta-feira, dia 11 de Maio, e vai terminar na próxima segunda-feira, dia 21, às 19h00.