Ministro da Economia admite que Governo tem de "ajustar as propostas" da reforma laboral

Manuel Castro Almeida assegura que o Executivo tem de negociar com as centrais sindicais para o anteprojeto da reforma laboral chegar a bom porto. "Se for preciso deixar cair 10 ou 20 muito bem", reconhece.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O ministro da Economia acredita ser "preciso ajustar as propostas" da reforma laboral para se chegar a um consenso com as estruturas sindicais. Em entrevista à Antena 1, Manuel Castro Almeida abre então portas a que o anteprojeto defendido pelo Governo sofra alterações.



António Costa anuncia regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2027 e 2028

"Se os parceiros sociais acharem que não são estas e são outras, é preciso ajustar as propostas", reconheceu Castro Almeida no programa "Política com Assinatura" da rádio pública. O governante assume ainda que "estamos muito longe de uma solução final" com as centrais sindicais.

A UGT já retomou as negociações com a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e a CGTP tem reunião marcada com o primeiro-ministro para 7 de janeiro. Estas reuniões e retoma de negociações acontecem depois da greve geral de 11 de dezembro.

"Há 100 propostas de alteração [à lei laboral], se for preciso deixar cair 10 ou 20 muito bem. Dir-me-á: 'não é desta maneira', ok vamos apostar noutra", apontou Castro Almeida, afirmando a necessidade de garantir o aumento da competitividade das empresas e, por consequência, o salário dos trabalhadores.