HISTÓRIA. AS 14 GERAÇÕES E OS MAIS DE 2 MIL MEMBROS DO CLÃ

A incrível saga da família Roquette

Ana Taborda
23:00

Vieram de França a saber cultivar rúcula, compraram grandes herdades, participaram em caçadas com reis e infantes, fizeram-se barões em Salvaterra. Os seus descendentes foram campeões de ténis e de golfe, fizeram o Sporting e o BES, lançaram o turismo no Algarve – mas também cantaram ópera no Scala de Milão.

Era suposto ser uma pequena viagem até Vila Franca de Xira, a meia hora de casa, mas Rafael Ferreira Roquette entrou num barco em Lisboa e já só parou no Brasil. “Vivia nesta casa com a mulher e um dia disse-lhe: ‘Vou ali comprar cigarros e já volto’”, conta Leonor Roquette Rocha e Mello, uma das mais de 2.300 Roquettes de uma família com 14 gerações. “Foi-se embora e fundou um vaudeville, onde era ator e diretor. Nessa altura um vaudeville era uma coisa que ninguém na família queria ter, e também já alguém tinha dito que o tio Rafael trabalhava como porteiro num hotel no Rio de Janeiro”, acrescenta Isabel Rocha e Mello, irmã de Leonor.

