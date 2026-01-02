Media Capital compra 80% da dona do Polígrafo por 2,2 milhões

A dona da TVI adquiriu 80% da empresa que controla o site de verificação de factos Polígrafo. Tem opção para comprar os restantes 20%.

A Media Capital, dona da TVI, adquiriu 80% do capital da Inevitável & Fundamental, Lda, detentora do Polígrafo e do Viral Check, especializados na verificação de factos, informou esta sexta-feira a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A operação, realizada através da subsidiária Meglo –Media Global, SGPS, foi fechada por 2,2 milhões de euros, sendo o preço "sujeito a ajustamento".

A Media Capital tem ainda a opção de aquisição dos remanescentes 20%, conclui.

A Inevitável & Fundamental era detida a 60% por Fernando Esteves e a 40% por Ngunu Tiny.

