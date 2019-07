Mário Centeno está fora da corrida ao FMI

António Costa já não escondia ver com bons olhos a ida de Mário Centeno para o Fundo Monetário Internacional ( FMI) , contudo o ministro português das Finanças terá sido preterido pelo governo francês, avança a Bloomberg. Centeno, que é o quinto elemento da lista de candidatos a deputados do PS pelo círculo de Lisboa, poderá assim continuar a tutelar as Finanças nacionais caso o PS venha a liderar o próximo Governo, bem como continuar à frente do Eurogrupo.

De acordo com aquela agência noticiosa, Centeno e a ministra espanhola das Finanças, Nadia Calviño, já estão fora de uma corrida que agora contará apenas com três candidatos: Jeron Dijsselbloem, ex-ministro das Finanças da Holanda e antecessor de Centeno na liderança do Eurogrupo; o atual governador do banco central da Finlândia, o ex-comissário europeu Olli Rehn; e a favorita de Paris ao lugar, Kristalina Georgieva, diretora-executiva do Banco Mundial.



(Notícia em atualização)