Mansões em Londres, hotéis de luxo e contas na Suíça: o "império" do novo líder supremo do Irão

Mojtaba Khamenei possui um património avaliado em 236 milhões de euros. Toda esta riqueza provem da venda de petróleo iraniano e é controlada por meio de um dos oligarcas mais ricos do Irão. Foi algo que decidiu sempre esconder devido às sanções norte-americanas que enfrenta.

Uma "villa" no Dubai; 236 milhões de euros de património; hotéis de luxo em Frankfurt, nas ilhas Baleares e nos Alpes austríacos; um campo de golfe em Maiorca e contas bancárias na Suíça. O "império" do novo líder supremo do Irão é bastante vasto, revelou uma investigação da Bloomberg, mas não se fica por aqui. Só em Londres, Mojtaba Khamenei possui uma dúzia de apartamentos de luxo, avaliados em 115 milhões de euros. A oeste de Londres encontram-se dois comprados em 2014 e 2016 que estãoa avaliados em cerca 50 milhões de euros: um situa-se a poucos passos da embaixada israelita e o outro perto do Palácio de Kensigton - onde o príncipe William e Kate Middleton moram com os três filhos.



Mojtaba Khamenei sucede ao pai como Líder Supremo do Irão Saeid Zareian/picture-alliance/dpa/AP Images

A investigação sugere que esta riqueza tem origem na venda de petróleo iraniano e está "guardada" em contas bancárias no Reino Unido, Suíça, Liechtenstein e nos Emirados Árabes Unidos. Devido às sanções norte-americanas que recaem sobre o novo líder irananiano, decidiu esconter toda a sua fortuna, que acabou por ser controlada por meio de um intermediário - um dos oligarcas mais ricos do Irão.

Empresário e banqueiro, Ali Ansari terá desempenhado um papel fundamental nesta organização fantasma e o seu nome constava até na maioria das transações realizadas. Segundo várias investigações da Bloomberg, Financial Times, The Times e The Telegraph, seria alegadamente o responsável por investir discretamente os lucros provenientes da venda de petróleo iraniano no mercado internacional, transitando-os posteriormente para empresas estrangeiras sediadas em São Cristóvão e Nevis, nas Caraíbas, para a Ilha de Man e Emirados Árabes Unidos e que tinham ligação direta a Mojtaba. Empresas como a Ziba Leisure Ltd, Birch Ventures Ltd, A&A Leisure Ltd, Midas Oil INdustries FZC ou ainda Midas Oil Trading DMCC, detêm mais de uma dúzia de propriedades de luxo em alguns dos bairros mais abastados de Londres e a investigação concluiu que são empresas de fachada para fazer pagamentos diretos ao novo líder iraniano.

Ansari, o testa-de-ferro

Ali Ansari, de 57 anos, tornou-se conhecido no Irão como banqueiro e magnata do imobiliária. Em Teerão, capital do Irão, é proprietário de um dos maiores centros comerciais do mundo - o Iran Mall, um complexo luxuoso com piscinas e jardins interiores - e do banco Ayadeh - que acabou por falir em 2015 devido às acusações de "corrupção" que enfrentava em Londres. Em seu nome - e em representação de Mojtaba - estão registadas várias mansões sumptuosas localizadas na "Billionaires' Row" (Avenida dos Bilionários), em Nova Iorque, onde famílias ricas do Golfo, cantores ou atores têm a sua segunda morada. Já em Londres tem propriedades como The Towers, Arden Court Gardens ou Jersey House, mansões que foram compradas por 33,7 milhões de libras (cerca de 39 milhões de euros)... mas a maioria está hoje abandonada.

No passado, o portfólio de ativos de Ansari incluiu também um hotel em Toronto - vendido em 2020 - e participações num edifício em Paris - vendidas em 2023. Foi graças ao passaporte cipriota obtido em 2016 que as ligações de Ali Ansari com Mojtaba Khamenei conseguiram ser relativamente bem ocultadas durante vários anos.

Em outubro do ano passado, o governo britânico acabou por tomar medidas severas contra Ansari, que foi acusado de ser "corrupto" e de financiar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo um comunicado oficial das autoridades britânicas, o empresário terá "facilitado e apoiado atividades hostis, nomeadamente fornecendo recursos económicos ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e a indivíduos que realizavam atividades destinadas a desestabilizar o Reino Unido ou qualquer outro país". Ali Ansari está hoje proibido de viajar para aquele país e os seus bens foram congelados.

O advogado de Ansari, Roger Gherson, garante, no entanto, segundo a imprensa britânica, que o seu cliente "nega categoricamente qualquer relação financeira com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana ou com o novo líder supremo" e denunciou "alegações prejudiciais". O empresário tenciona "contestar a decisão do governo britânico de impor sanções", esclareceu a defesa. "Ele não tem mais comentários a fazer, mas pede aos meios de comunicação que não repitam alegações infundadas."

