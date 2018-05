Pelo menos 8239 proprietários de imóveis devolutos ou em ruínas pagaram o triplo do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referente a 2017. Entre as 54 autarquias que aplicaram o aumento do IMI, estão Lisboa, Loures, Leiria e Vila Real.Os proprietários pagaram o imposto em Abril, mas muitos terão de pagar nova prestação em Julho e em Setembro.Segundo os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) dados ao Diário de Notícias, "foi comunicada a majoração da taxa prevista no n.º 3 do artigo 112.º do Código do IMI (prédios devolutos ou em ruínas) por 54 municípios". Uma taxa normal, que se situa entre os 0,3% e 0,45%, pode ser elevada até ao seu triplo. Um exemplo apresentado pelo jornal demonstra que quem tenha uma casa devoluta ou em ruínas, e que antes pagava €197,5 deparou-se agora com um imposto de €592,5.