O crescimento do setor de alojamento local é um dos fatores que tem vindo a impulsionar os preços da habitação um pouco por toda a Europa, mas o fenómeno faz-se sentir com mais força em algumas cidades. Em Lisboa, já se contam mais de 30 alojamentos por cada mil habitantes, naquele que é o maior rácio identificado entre dez das principais cidades europeias, analisadas pela Moody's.

As conclusões constam do último relatório sobre o mercado de habitação realizado pela agência de notação financeira, que nota que, na Europa, é cada vez mais difícil pagar casa, tendo em conta uma evolução dos preços da habitação muito mais acelerada do que a dos salários. Entre 2012 e 2018, os salários na capital portuguesa aumentaram 10%, enquanto a taxa de inflação da habitação foi de cerca de 50%.