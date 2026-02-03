Josh D'Amaro confirmado como novo CEO da Disney

"Josh D'Amaro possui a rara combinação de liderança inspiradora e inovação, tem um olhar apurado para oportunidades estratégicas de crescimento e uma grande paixão pelas marcas Disney e as suas pessoas – tudo isto faz dele a pessoa certa para assumir a presidência executiva da Disney", sublinhou o presidente do conselho de administração da empresa americana, James Horman, em comunicado.
Josh D'Amaro possui a rara combinação de liderança inspiradora e inovação, e tem um olhar apurado para oportunidades estratégicas de crescimentoJames Horman, presidente do conselho de administração da Disney
D'Amaro é responsável, desde 2020, pela divisão que mais lucros dá à Disney. O executivo está na Walt Disney Co. desde 1998 e desde a sua entrada que se foi destacando no segmento dos parques, tendo assumido cargos de liderança nos "resorts" da Califórnia, Hong Kong e Florida. Enquanto presidente da Disney Experience, D'Amaro está a liderar um investimento de 60 mil milhões de dólares na expansão dos "resorts" e a supervisionar a duplicação da frota dos cruzeiros.
Foi ainda responsável por supervisionar a compra de uma participação na Epic Games, que somou um investimento de 1,5 mil milhões de dólares em fevereiro de 2024.
"Estou imensamente grato por me confiarem a liderança de uma empresa que significa tanto para mim e para milhões de pessoas em todo o mundo. (...) Não há limites para o que a Disney pode alcançar", disse Josh D'Amaro no mesmo comunicado.
Josh D'Amaro superou outros atuais executivos da Disney na corrida à liderança da empresa. Dana Walden, do segmento de televisão, Alan Bergman, responsável pela divisão de cinema, e Jimmy Pitaro, respnsável pelo canal desportivo ESPN, eram outros potenciais candidatos. No anúncio desta terça-feira, Dana Walden foi confirmada como presidente e diretora criativa da Disney.
Bob Iger, o atual CEO da Disney, vai manter um lugar no conselho de administração da empresa e vai ser conselheiro da Disney até 31 de dezembro.