Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Dinheiro

Josh D'Amaro confirmado como novo CEO da Disney

Negócios 14:20
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Bob Iger, o atual CEO da Disney, vai manter um lugar no conselho de administração da empresa e vai ser conselheiro da Disney até 31 de dezembro.

É oficial: Josh D'Amaro vai ser o novo presidente executivo (CEO) da Disney. A confirmação chega depois de nesta segunda-feira ter sido noticiado que . A nomeação tem efeitos a partir de 18 de março.

Josh D'Amaro
Josh D'Amaro

"Josh D'Amaro possui a rara combinação de liderança inspiradora e inovação, tem um olhar apurado para oportunidades estratégicas de crescimento e uma grande paixão pelas marcas Disney e as suas pessoas – tudo isto faz dele a pessoa certa para assumir a presidência executiva da Disney", sublinhou o presidente do conselho de administração da empresa americana, James Horman, em .

Josh D'Amaro possui a rara combinação de liderança inspiradora e inovação, e tem um olhar apurado para oportunidades estratégicas de crescimento

James Horman, presidente do conselho de administração da Disney

D'Amaro é responsável, desde 2020, pela divisão que mais lucros dá à Disney. O executivo está na Walt Disney Co. desde 1998 e desde a sua entrada que se foi destacando no segmento dos parques, tendo assumido cargos de liderança nos "resorts" da Califórnia, Hong Kong e Florida. Enquanto presidente da Disney Experience, D'Amaro está a liderar um investimento de 60 mil milhões de dólares na expansão dos "resorts" e a supervisionar a duplicação da frota dos cruzeiros.

Foi ainda responsável por supervisionar a compra de uma participação na Epic Games, que somou um investimento de 1,5 mil milhões de dólares em fevereiro de 2024.

"Estou imensamente grato por me confiarem a liderança de uma empresa que significa tanto para mim e para milhões de pessoas em todo o mundo. (...) Não há limites para o que a Disney pode alcançar", disse Josh D'Amaro no mesmo comunicado.

Josh D'Amaro superou outros atuais executivos da Disney na corrida à liderança da empresa. Dana Walden, do segmento de televisão, Alan Bergman, responsável pela divisão de cinema, e Jimmy Pitaro, respnsável pelo canal desportivo ESPN, eram outros potenciais candidatos. No anúncio desta terça-feira, Dana Walden foi confirmada como presidente e diretora criativa da Disney.

Bob Iger, o atual CEO da Disney, vai manter um lugar no conselho de administração da empresa e vai ser conselheiro da Disney até 31 de dezembro.

Nesta segunda-feira, a Walt Disney registou um . A Disney alcançou um volume de negócios de 25.981 milhões de dólares (21.922 milhões de euros), 5,2% superior ao registado um ano antes.

As ações da Disney avançam 1,56% para 106,08 dólares antes da abertura dos mercados nos EUA.

Tópicos Milhões Josh D'Amaro Hong Kong Califórnia Estados Unidos Epic Games ESPN
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Josh D'Amaro confirmado como novo CEO da Disney