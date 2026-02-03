Josh D'Amaro confirmado como novo CEO da Disney

Bob Iger, o atual CEO da Disney, vai manter um lugar no conselho de administração da empresa e vai ser conselheiro da Disney até 31 de dezembro.

É oficial: Josh D'Amaro vai ser o novo presidente executivo (CEO) da Disney. A confirmação chega depois de nesta segunda-feira ter sido noticiado que D'Amaro estava à frente na corrida para suceder a Bob Iger no leme da gigante do entretenimento. A nomeação tem efeitos a partir de 18 de março.



Josh D'Amaro

"Josh D'Amaro possui a rara combinação de liderança inspiradora e inovação, tem um olhar apurado para oportunidades estratégicas de crescimento e uma grande paixão pelas marcas Disney e as suas pessoas – tudo isto faz dele a pessoa certa para assumir a presidência executiva da Disney", sublinhou o presidente do conselho de administração da empresa americana, James Horman, em comunicado.

D'Amaro é responsável, desde 2020, pela divisão que mais lucros dá à Disney. O executivo está na Walt Disney Co. desde 1998 e desde a sua entrada que se foi destacando no segmento dos parques, tendo assumido cargos de liderança nos "resorts" da Califórnia, Hong Kong e Florida. Enquanto presidente da Disney Experience, D'Amaro está a liderar um investimento de 60 mil milhões de dólares na expansão dos "resorts" e a supervisionar a duplicação da frota dos cruzeiros.

Foi ainda responsável por supervisionar a compra de uma participação na Epic Games, que somou um investimento de 1,5 mil milhões de dólares em fevereiro de 2024.

"Estou imensamente grato por me confiarem a liderança de uma empresa que significa tanto para mim e para milhões de pessoas em todo o mundo. (...) Não há limites para o que a Disney pode alcançar", disse Josh D'Amaro no mesmo comunicado.

Josh D'Amaro superou outros atuais executivos da Disney na corrida à liderança da empresa. Dana Walden, do segmento de televisão, Alan Bergman, responsável pela divisão de cinema, e Jimmy Pitaro, respnsável pelo canal desportivo ESPN, eram outros potenciais candidatos. No anúncio desta terça-feira, Dana Walden foi confirmada como presidente e diretora criativa da Disney.

Bob Iger, o atual CEO da Disney, vai manter um lugar no conselho de administração da empresa e vai ser conselheiro da Disney até 31 de dezembro.

Nesta segunda-feira, a Walt Disney registou um lucro líquido de 2.402 milhões de dólares (2.027 milhões de euros) no primeiro trimestre fiscal (outubro a dezembro de 2025), uma descida 6% face ao período homólogo. A Disney alcançou um volume de negócios de 25.981 milhões de dólares (21.922 milhões de euros), 5,2% superior ao registado um ano antes.

As ações da Disney avançam 1,56% para 106,08 dólares antes da abertura dos mercados nos EUA.