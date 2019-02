João Proença, o presidente do conselho geral e de supervisão (CGS) da ADSE, lamentou no Parlamento que a "auditoria praticamente não exista"na ADSE. Durante uma audição esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde, Proença considerou "totalmente inaceitável que o número de trabalhadores da ADSE em 2019 seja inferior ao de 2018, quando havia um compromisso claro de reforçar fortemente os quadros da ADSE".

"É totalmente inaceitável que a auditoria praticamente não exista, porque não houve os tais recursos humanos para reforçar os serviços de auditoria, de inspeção e de combate à fraude", frisou.

Reforçou ainda ser fulcral que as novas tabelas de preços, tanto para o regime livre como para o convencionado, sejam publicadas. "Esperemos que haja uma proposta rápida, que o conselho geral seja consultado, que haja diálogo com os prestadores privados todos e que haja publicação da tabela havendo ou não acordo global", acrescentou.

De acordo com o presidente do CGS, as tabelas ainda não foram publicadas por "falta de cooperação" de alguns grandes grupos privados e, além disso, há um levantamento "demasiado demorado" que está a ser feito por parte do conselho diretivo sobre custos de próteses e medicamentos.

Acerca do alargamento da ADSE a novos beneficiários, Proença contou que "o conselho geral não tem conhecimento que a ADSE esteja a fazer qualquer estudo adicional sobre o alargamento. Se o estiver a fazer, é quanto a nós, um abuso".



