Já contribuiu para o Banco Alimentar? Campanha termina no dia 7 de junho

Banco Alimentar Contra a Fome mobilizou mais de 40 mil voluntários em supermercados de todo o País.

O Banco Alimentar Contra a Fome mobilizou mais de 40 mil voluntários em supermercados de todo o País, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, durante o fim de semana de 30 e 31 de maio. Se ainda não teve oportunidade de contribuir, não se preocupe. A campanha "Alimente Esta Ideia" só termina no dia 7 de junho. Para participar, basta dirigir-se a uma caixa de supermercado dos parceiros ou aceder ao site oficial do Banco Alimentar.



Banco Alimentar contra a fome José Barradas

A corrente solidária já permitiu arrecadar toneladas de bens essenciais que vão agora reforçar o apoio às famílias portuguesas em situação de maior vulnerabilidade.

Entre os produtos mais recolhidos nesta fase destacam-se 17 576 litros de leite, 15 803 quilos de atum em lata e 13 985 quilos de arroz. A generosidade dos doadores traduziu-se ainda na entrega de 12 511 quilos de salsichas, 8 676 litros de azeite e 8 446 litros de óleo alimentar.