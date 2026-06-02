Sábado – Pense por si

António Silva Ribeiro
António Silva Ribeiro Almirante, ex-CEMGFA
02 de junho de 2026 às 23:00

Cooperação sem treino é ilusão

Portugal tem de estar preparado para responder a ataques contra infraestruturas críticas, crises híbridas, ciberataques, sabotagens, emergências complexas, campanhas de desinformação ou situações em que a segurança interna e a defesa nacional se aproximam sem se confundirem. Perante este tipo de ameaças, a improvisação é um risco.

O Protocolo de Articulação Operacional assinado, em 28 de fevereiro de 2020, entre o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna (SGSSI) não foi apenas mais um ato formal na vida institucional do Estado.

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