Investidores portugueses compram Toys “R” Us Ibéria

O grupo português Green Swan comprou a 60% do capital da Toys “R” Us Ibéria. E garante a manutenção das actuais lojas e dos postos de emprego.

As operações da Toys "R" Us em Portugal e em Espanha vão continuar em funcionamento. A garantia foi dada pelo grupo português Green Swan que adquiriu 60% do capital da Toys "R" Us Ibéria. A sociedade, representada por Paulo Andrez, junta-se assim à Management Team, que ficou com os restantes 40%, "garantindo a continuidade e viabilidade da histórica marca", sublinha a empresa em comunicado enviado às redacções.

Os novos proprietários garantem ainda a continuidade de todas as actuais lojas nos dois mercados, bem como a manutenção dos postos de trabalho. Aliás, em Setembro será inaugurada uma nova loja em Madrid.

A conclusão do processo de aquisição por parte dos investidores portugueses coloca, assim, um ponto final na incerteza que existia em torno da sobrevivência das lojas em Portugal, e não só. Isto porque a cadeia de brinquedos tinha avançado com pedido de insolvência em vários países, incluindo em Portugal (através da Toys "R" Us Iberia).

A actual equipa de gestão vai continuar em funções sob a liderança de Paulo Sousa Marques, o novo presidente executivo que irá substituir Jean Charretteur. "Estamos muito confiantes e seguros do futuro desta empresa", sublinhou o responsável no mesmo comunicado, acrescentando que "será uma honra levar a Toys "R" Us para uma nova e entusiasmante fase em conjunto com a equipa de gestão e seguindo o exemplo que o Jean Charretteur tem sido para todos nós".

Já Paulo Andrez, representante da Green Swan , destaca "a credibilidade da actual equipa de gestão e os resultados que foram apresentando ao longo de anos, com capacidade de decisão, protegendo a operação ibérica da instabilidade da marca a nível global". "Foram a garantia para que facilmente se juntasse um grupo de investidores com capacidade e motivação de levar a Toys "R" Us em Espanha e Portugal a alcançar ainda melhores resultados e afirmar-se como líder de mercado, com as melhores ofertas para os consumidores", aponta.

No mesmo comunicado, os novos donos da cadeia de brinquedos avançam que nas próximas semanas serão definidos os novos objectivos para a empresa em Espanha e Portugal, que conta actualmente com 61 lojas e as lojas online e 1.300 colaboradores.