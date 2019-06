A CP salienta ainda a melhoria da eficiência energética pois, a passagem de comboios a diesel para eléctricos permite uma redução de 70% no consumo de energia. "Há a considerar um impacto positivo na emissão de gases com efeito de estufa", diz a empresa. As previsões apontam para que a saída de Viana ocorra ao início da manhã e que a chegada a Lisboa aconteça por volta do meio-dia, ou seja, no total durará cerca de quatro horas e meia. O regresso será feito no Intercidades que sai de Santa Apolónia às 17h30 e chega ao Porto às 20h46, seguindo depois para Viana do Castelo A CP salienta ainda a melhoria da eficiência energética pois, a passagem de comboios a diesel para eléctricos permite uma redução de 70% no consumo de energia. "Há a considerar um impacto positivo na emissão de gases com efeito de estufa", diz a empresa.

Vai ser criada uma rota de comboio intercidades que vai ligar Lisboa a Viana do Castelo. Segundo apurou o jornal Público, a inauguração da linha está dependente da Infraestruturas de Portugal (IP), mas deve já avançar em meados de julho, quando for inaugurada a primeira fase da electrificação da Linha do Minho.O jornal diário avança ainda que a ligação entre as duas cidades será efetuada por apenas um comboio direto em cada sentido e que se trata de uma extensão do intercidades que liga a capital à estação da Campanhã, mas que vai continuar até Viana. No troço Porto-Viana, estes comboios vão efectuar paragem nas localidades de Trofa, Famalicão, Nine, Barcelos e Barroselas.