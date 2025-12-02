Sábado – Pense por si

Governo sobe cinco vezes imposto dos combustíveis

Descida desta semana foi 'absorvida' pelo aumento da carga fiscal

O ministro das Finanças, Miranda Sarmento, aplicou a fórmula em 2024, avisou em setembro que o voltaria a fazer e agora concretizou: aproveitou a descida nos preços prevista para esta semana e subiu os impostos sobre o gasóleo e a gasolina. Com esta, contam-se cinco mexidas por este governo na carga fiscal travando descidas de preços.

Investigação
