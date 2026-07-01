IGCP já permite subscrever montantes mais elevados de certificados de aforro online

Até agora, os investidores que quisessem subscrever certificados de aforro a partir de casa tinham de repetir operações em tranches de cinco mil euros.

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O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública tem disponível um novo sistema de pagamento que permite subscrever montantes mais elevados de certificados de aforro e certificados do Tesouro na plataforma AforroNet, dentro dos limites definidos para cada um destes produtos.



Certificados de aforro Miguel Baltazar/ Medialivre

Até agora, os investidores que quisessem subscrever certificados de aforro a partir de casa tinham de repetir operações em tranches de cinco mil euros, caso contrário eram obrigados a deslocar-se até um balcão dos CTT.

Esta limitação deixou de existir com a adoção das referências do Documento Único de Cobrança (DUC), "enquadradas no regime de pagamentos ao Estado". Ao contrário da anterior referência disponível no AforroNet, as referências DUC "não têm limite de valor associado, o que confere maior flexibilidade aos aforristas que pretendam subscrever montantes mais elevados", pode ler-se numa nota do IGCP.

Com o novo sistema, depois de ser concluído o pedido de subscrição, é gerada uma referência DUC que pode ser paga nas caixas automáticas da rede Multibanco, homebanking ou balcão bancário. Os limites de cada canal de pagamento são definidos pelas instituições bancárias.

Em abril, o Governo mexeu nas regras dos certificados de aforro e aumentou os limites máximos por aforrador da série F, a única atualmente em comercialização, e do acumulado com a da anterior, a série E, que foi substituída em 2023.

O limite da série F subiu de 100 mil euros para 250 mil euros, enquanto o acumulado com os certificados da série E passou a ser de 500 mil euros, contra os anteriores 350 mil. O Governo justificou a decisão com o facto de os limites de subscrição da série vigente permanecerem "inferiores aos que têm sido tradicionalmente os limites de subscrição das séries anteriores de certificados de aforro".