Guia completo para preencher o IRS automático

Começa esta semana mais uma campanha do IRS e, como em anos anteriores, esta traz mais um passo em frente na automatização cada vez maior da nossa relação com o Fisco. O IRS automático, criado em 2017, vai passar a abranger este ano mais 250 mil profissionais liberais, como médicos, veterinários, arquitectos, engenheiros, advogados, jornalistas e psicólogos, entre outros. A vantagem principal para o contribuinte é a de toda a tecnologia: a conveniência. Não só é mais simples – tudo está preenchido – como antecipa o recebimento do reembolso. Para o Fisco a vantagem de controlar toda a informação declarada pelo contribuinte é, obviamente, enorme. Num sistema que está feito para ser simples a complexidade é reduzida – mas, ainda assim, há alguns cuidados básicos a ter.



Como funciona

Como o próprio nome sugere, o IRS automático não pede qualquer intervenção do contribuinte a não ser a validação de todas as informações que a Autoridade Tributária usa para preencher a declaração de IRS – quando o leitor a consulta na sua área fiscal esta está totalmente preenchida pelos serviços da AT.