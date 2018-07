Um dia depois dos pilotos da Ryanair na Irlanda terem aprovado uma greve de 24 horas para 12 de julho, devido à falta de progressos nas negociações com a companhia aérea sobre as suas condições de trabalho, os tripulantes de cabine da Ryanair de Portugal, Espanha, Itália e Bélgica analisaram uma paralisação global.O anúncio foi feito pelo sindicato espanhol SITCPLA, esta quarta-feira. Segundo Antonio Escobar, a greve - a que ainda se podem juntar elementos de outros países- serve para protestar contra "as exigências ilegais" da companhia aérea e o "desrespeito" pelas condições de trabalho.Os dias da paralisação, no período de Verão, serão anunciados esta quinta-feira, segundo a Reuters.