Portugueses com milhões na Suíça foram amnistiados

Uma década depois de rebentar um dos maiores escândalos de fuga aos impostos à escala internacional, o Swiss Leaks, o Fisco português realizou um balanço dos portugueses que tinham dinheiro escondido através do banco HSBC, na Suíça. De 900 milhões de euros – de 611 contas com ramificações a Portugal – foram apenas recuperados 272 mil euros, já que a maioria aderiu a amnistias fiscais.

Os números, ainda provisórios, revelam que a investigação ao Swiss Leaks rendeu aos cofres nacionais apenas 272 mil euros. Ou seja, quando os contribuintes portugueses foram apanhados já tinham aderido a uma das três amnistias fiscais.

A Autoridade Tributária, segundo o relatório de combate à fraude e evasão fiscal de 2017 citado pelo Expresso, concluiu até ao momento 50 acções de investigação que envolvem 88 sujeitos. No entanto, "a maior parte dos indivíduos identificados já tinham encerrado as contas, tendo aderido aos sucessivos RERT (as amnistias fiscais), repatriando os montantes para Portugal", refere o relatório. O Regime Excepcional de Regularização Tributária (RERT) foi uma amnistia fiscal lançada pelas Finanças, que se aplicava a dinheiros não declarados em Portugal no final de 2010.