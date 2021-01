Governo alarga aumentos: salários sobem dez euros até aos 791 euros

O Governo resolveu alargar os aumentos salariais da Função Pública. Na segunda proposta sobre o assunto, apresentada esta quarta-feira aos sindicatos, os aumentos de dez euros foram alargados a mais duas posições remuneratórias, de 791 euros, segundo anunciou José Abraão, da Fesap.

A primeira proposta concreta do Governo, apresentada na segunda-feira, aumentava os salários mais baixos da Função Pública em 20 euros brutos por mês, no caso da base remuneratória (agora nos 645 euros), colando-a ao novo salário mínimo (665 euros) e subia 10 euros no nível seguinte (693 euros), congelando os seguintes.

Antes crise orçamental gerada pela pandemia o Governo tinha-se comprometido com um aumento geral e transversal de pelo menos 1% em 2021. No Verão começou a baixar as expectativas. Por altura da elaboração do orçamento do Estado só se comprometia com o aumento salarial da base remeneratória, que é puxada pelo salário mínimo. Mas tal com o Negócios avançou em dezembro decidiu entretanto estender os aumentos ao nível remuneratório seguinte (693 euros) o que já abrange a primeira posição dos asssistentes técnicos.

(Notícia em atualização)