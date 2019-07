Gestores do Deutsche provam fatos de 1600 euros em manhã de despedimentos

Fielding & Nicholson Tailoring, que faz quase um terço do seu volume de negócios a vender fatos para gestores da banca de investimento. Os sacos que levavam na mão eram porta-fatos – tinham estado no banco a fazer provas de fatos para gestores de topo, conta o jornal digital financeiro "Financial News".

"Foi só uma coincidência que tenhamos sido apanhados a sair do edifício ao mesmo tempo que outros estavam a ser despedidos", afirmou Nicholas Fielding-Calcutt, um dos dois fotografos, aquele jornal. Algumas das pessoas despedidas começaram a sair durante a manhã. "A assunção foi de que éramos banqueiros que tinham sido despedidos, mas estávamos ali para provas de fatos de membros sénior do staff", explicou.



O Financial News põe em 1.500 libras (cerca de 1.660 euros) o preço de cada fato. Fielding-Calcutt admitiu que o timing da prova foi "infeliz", mas notou que se desloca aos bancos para provas há uma dúzia de anos. O Deutsche Bank não comentou.



As pessoas que trabalham na transação de acções em Londres, Nova Iorque e Tóquio foram ontem notificadas de que o seu emprego iria desaparecer. A BBC noticiou ontem que alguns funcionários em Londres nem foram ao banco após lhes ter sido dito que os seus passes de entrada deixariam de funcionar às onze horas da manhã. O Deutsche é um dos maiores empregadores no centro financeiro londrino, com mais de 8.000 pessoas a seu cargo.



O gigante alemão, com 149 anos de história, está mergulhado em problemas desde a crise financeira de 2008 – da acumulação de perdas ao pagamento de várias multas pesadas por irregularidades, passando por escândalos como o que coloca gestores do banco a obstruírem uma investigação aos negócios de Donald Trump e do seu genro. Esta é mais uma reestruturação para tornar o banco "mais magro e forte", explicou uma fonte oficial à BBC.

A história começou com uma fotografia. A agência Reuters publicou ontem uma imagem de dois homens a saírem do edifício do banco em Londres com sacos na mão e com a legenda "As carreiras no Deutsche Bank acabam com um envelope, um abraço e uma viagem de taxi". O banco começara nessa manhã a dar os primeiros passos para despedir até 18 mil pessoas e os homens foram identificados como trabalhadores. Mas não eram.Os dois homens eram alfaites da empresa de luxo