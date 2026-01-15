Garantia pública na habitação devia "ser alargada a outras classes sociais"

Bento Aires não vê sinais de que a garantia pública para a compra de casa vá ser alagrada a outros grupos além dos jovens, mas gostava de ver "franjas da classe média e da classe mais baixa" a beneficiar da possibilidade de não dar entrada na altura de contrair crédito.

Foi com bons olhos que Bento Aires, docente e co-diretor da pós-graduação em Gestão Imobiliária da Porto Business School recebeu a notícia de que o Governo pretende dar mais dinheiro para a garantia pública na habitação. Isto depois de vários bancos terem solicitado reforços das quotas que lhes foram atribuídas inicialmente, esgotando a dotação disponível.



Habitação Miguel Baltazar

"Faz sentido. Esta é uma daquelas medidas que mais impacto pode ter para facilitar o acesso à habitação, uma vez que vai direto a uma franja da população, os jovens com menos de 35 anos, que de outra forma podem ter muita dificuldade em dar uma entrada para o crédito bancário", disse em entrevista ao programa do Negócios no canal NOW. Bento Aires lembra que não se trata de o Executivo dar dinheiro para a compra de casa, mas apenas uma garantia aos bancos que é de risco reduzido - não só porque a taxa de incumprimento do crédito bancário em Portugal é baixa, mas também devido à "segurança adicional" de não se esperar "o valor do património, neste caso da habitação a que o Estado deu a garantia para a aquisição, perca valor nos próximos tempos".

O especialista em mercado imobiliário defende, no entanto, que, além de aumentar o montante, o Governo devia "permitir que fosse alargada a outras classes sociais que mantenham as dificuldades de acesso à habitação". Questionado sobre os indícios de que tal possa acontecer, admitiu que não existem. "Eu não vejo esses sinais, mas gostava de ver porque, por exemplo, podemos ter classes da nossa sociedade que tenham dificuldade de acesso, nomeadamente algumas franjas da classe média e da classe mais baixa, que querem também comprar habitação", lamenta.

A garantia pública tem sido também associada ao aumento dos preços das casas, que deram o maior salto de sempre no arranque da medida. Bento Aires rejeita, no entanto, essa relação, dizendo que "enquanto não tivermos aumento da oferta, o mercado vai continuar a ditar o valor da habitação e não vamos assistir a uma redução de preços". "Não vejo nesta medida esse risco de aumentar os preços, porque o mercado continua a ter procura, por isso é que os valores não descem. Só estamos aqui a facilitar o acesso e o uso do crédito imobiliário. A grande vantagem de medidas como esta é que vão diretamente a quem quer comprar casa, a quem tem dificuldade de acesso e de permanência nas habitações", conclui.