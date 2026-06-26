Fundo de Resolução reserva 630 milhões para lesados do BES

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SÁBADO
Contas de 2025 até melhoraram, por via da venda do Novo Banco e dos dividendos entregues pela Oitante, mas eventual pagamento de compensações no âmbito do processo de liquidação levaram à constituição, "preventivamente", de uma provisão.
O Fundo de Resolução colocou de lado 630 milhões de euros para, caso venha a ser necessário, reembolsar parte dos credores do antigo Banco Espírito Santo (BES). A decisão surge plasmada no relatório e contas de 2025, agora tornado público, e onde pela primeira vez surge registada uma provisão relativa aos lesados.
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