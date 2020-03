A Ford anunciou a paragem da sua produção na Europa a partir desta quinta-feira, dia 19 de março. Em comunicado, a multinacional norte-americana adiantou que a suspensão temporária deverá manter-se durante semanas, dependendo da situação e propagação do novo coronavírus e das restrições nos vários países onde é feita a produção europeia."Embora o impacto do coronavírus nas nossas instalações tenha sido, até agora, reduzido, os seus efeitos nos nossos funciários, fornecedores e clientes, bem como na sociedade europeia como um todo, é uma situação sem precedentes, afirmou Stuart Rowley, presidente da Ford Europa, que acrescente que "devido ao impacto dramático da crise nos mercados europeus", a produção em todas as instalações na Europa fica temporariamente suspensa.A Ford tem ainda, neste momento, em funcionamento três fábricas: Em Colónia e Saarlouis, na Alemanha, e em Craiova, na Roménia. A sua fábrica de motores em Valência, Espanha, foi encerrada esta segunda-feira depois de três trabalhadores terem sido confirmados como infetados pela doença no passado fim de semana.