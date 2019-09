Um gelado deve suportar a mesma taxa de IVA se for consumido numa esplanada de geladaria e se simplesmente for comprado e saboreado na rua ou num banco de jardim? A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) entende que não e que a taxa intermédia de 13% , aplicada à restauração, não deverá ser extensível aos casos em que há, na prática, uma compra em "take away". Neste último caso, o IVA deverá ser à taxa de 23%.Leia mais no Jornal de Negócios