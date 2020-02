Fisco favorece tubarões contra famílias com impostos livres sobre imóveis

Continua a odisseia dos prédios da seguradora Fidelidade e dos seus inquilinos. Depois da venda de 271 imóveis por 425 milhões de euros, a várias empresas do fundo Apollo, chegou agora a vez de parte das casas ser revendida à seguradora francesa AXA num negócio de 200 milhões de euros. Em todas estas transações não foi pago, para já, um tostão de Imposto Municipal de Transações (IMT).A razão de ser desta situação está na isenção concedida pelo artigo 7º do código do IMT: "São isentas do IMT as aquisições de prédios para revenda."