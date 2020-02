Fesap: Governo quer discutir férias, aumentos e subsídio de refeição até 2021

Depois de a ministra da Administração Pública ter revelado abertura para melhorar a proposta sobre aumentos salariais em 2020, o Governo não deu qualquer garantia concreta na reunião desta segunda-feira com a Fesap, segundo disse aos jornalistas o dirigente José Abraão.

O Executivo mostrou-se no entanto disponível para negociar questões relativas aos aumentos salariais, ao aumento do subsídio de refeição e à reposição do número de dias de férias na reunião da próxima quarta-feira, mas tendo como horizonte o ano de 2021, não estando por isso garantida a revisão da proposta para este ano.



A proposta já assumida pelo Governo é de 0,3% para todos os trabalhadores, sendo de sete euros (pouco mais do que 1%) para quem ganha até 683,13 euros.



(Notícia em atualização)