Termina esta sexta-feira, 31 de maio, o prazo de pagamento da primeira prestação do IMI, que este ano sofreu alterações. A última, se for o caso, terá de ser paga em novembro. As datas foram alteradas com o Orçamento do Estado para este ano e o prazo que tradicionalmente terminava a 30 de abril, foi alargado por mais um mês.

Por outro lado, ficou também facilitado o pagamento em prestações, na medida em que passou a ser possível desde que o imposto seja superior a 100 euros, quando até agora o teto eram os 250 euros.