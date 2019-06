A presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas, assumiu "não ter interesse nenhum" em manter as piscinas fechadas. Mas não é prioridade: "É muito mais útil para as pessoas a ajuda que a Câmara dá do que ter as piscinas abertas. Quando puder, abro-as". Também em declarações ao JN, João Gonçalves, autarca de Carrazeda de Ansiães, confessou que "têm sido prioritários outros tipos de investimento".



O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Fernando Freire de Sousa, admite que existem projetos que", por vicissitudes particulares, os respetivos objetivos não terão sido atingidos". Ainda assim, assegura que os mesmos "são uma minoria de exemplos face a um investimento muito mais completo de casos de sucesso" e promete continuar a lutar pela "excecução plena do financiamento comunitário".

Em Carrazeda de Ansiães, a Câmara decidiu construir, no início da década de 2000, um cemitério que custou cerca de 1,3 milhões de euros. Mas o equipamento nunca funcionou. Tal como o viaduto construído sobre a Estrada Nacional 101 - tem cerca de 30 anos e nunca serviu para nada por falta de acessos. Em Freixo de Espada à Cinta, as piscinas cobertas semiolímpicas estão fechadas: o investimento foi de três milhões de euros.Ao Jornal de Notícias, o investigador e docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ricardo Bento considera que o erro destas obras públicas foi "não ter havido racionalidade, sobretudo territorial", pois "o financiamento e a distribuição de verbas foram sempre feitos numa lógica distributiva igualitária". "Todos recebiam dinheiro para fazer, por exemplo, uma piscina ou um polidesportivo", acrescentou.