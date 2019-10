Estado injeta mais de 500 milhões na CP para cobertura de resultados transitados negativos

CP vai receber 518,62 milhões de euros do Estado "para cobertura de resultados transitados negativos", revela a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O comunicado não adianta mais informação.Este é o quarto aumento de capital que a CP vai realizar este ano, tendo já recebido quase 30 milhões de euros.

Em 2018 o acionista Estado injetou cerca de 78 milhões de euros, depois de um período de quatro anos em que a colocação de capital superou a fasquia de mil milhões de euros.



No ano passado, a empresa fechou com um prejuízo de 105 milhões de euros. E no primeiro semestre deste ano conseguiu reduzir as perdas para 49 milhões de euros.