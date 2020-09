Está aprovada a fusão do CaixaBank com o Bankia. Os dois bancos espanhóis comunicaram esta sexta-feira, 18 de setembro, os conselhos de administração de ambas as instituições já aprovaram a operação, ficando definido que os acionistas do Bankia vão receber 0,68 ações do CaixaBank por cada ação que detêm.A fusão, que deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano, cria o maior banco de Espanha, com ativos de mais de 660 mil milhões de euros, e implica a absorção do Bankia por parte do CaixaBank.As duas instituições vão avançar com uma reestruturação calculada em 2.400 milhões de euros, que permitirá poupanças de custos de cerca de 700 milhões de euros por ano, ao mesmo tempo que deverão ser geradas novas receitas de 290 milhões de euros por ano. A maioria deste último montante será proveniente dos produtos de poupança e a restante parte da venda de seguros.Feitas as contas, o CaixaBank espera aumentar os lucros por ação em 28% em 2022, enquanto para os acionistas do Bankia o aumento esperado é de 69%.Os dois bancos apontam, ainda, para rácios de capital de 11,3% em 2021, já que os custos da reestruturação terão impacto sobre este indicador. Partem de um rácio de 12,3%.Concluída a operação, o Estado espanhol passa de uma posição de 61,8% no Bankia para cerca de 14% na nova entidade, cujo principal acionista será a Fundação La Caixa, que fica com cerca de 30%.A nova entidade terá presença em mais de dois mil municípios espanhóis e vai contar com mais de 20 milhões de clientes, ficando com quotas superiores a 20% nos depósitos, crédito e produtos de poupança de longo prazo.Gonzalo Gortázar, presidente do CaixaBank, aponta que a fusão "permitirá enfrentar os desafios dos próximos dez anos com maior escala, estabilidade financeira e rentabilidade".