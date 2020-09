Covid-19: Profissionais de saúde já fizeram 6,5 milhões de horas extra este verão

Entre junho e agosto, médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes operacionais prestaram 6.592.875 horas extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde, um aumento de 17% comparativamente ao igual período do ano passado, avança o Diário de Notícias citando dados da Ordem dos Enfermeiros e o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.