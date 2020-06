Empresas com prejuízos escapam a agravamento nas tributações autónomas

O agravamento das tributações autónomas "devidas pelas empresas com lucros em anos anteriores e que apresentam prejuízo fiscal no ano de 2020", deverá "ser desconsiderado". A medida consta da resolução do Conselho de Ministros que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social anunciado esta quinta-feira pelo Governo. O diploma, publicado no sábado em Diário da República, terá ainda de ser regulamentado, mas as empresas ficam já a saber que poderão vir a beneficiar deste alívio fiscal.





