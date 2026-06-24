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Empresa falida recebeu 13,3 milhões de euros do Estado

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Startup foi declarada insolvente pelo tribunal do comércio.

A Unbabel, startup tecnológica operava na área da Inteligência Artificial, foi declarada falida, em março último, mas recebeu fundos europeus de 13,3 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, entidade pública gestora dos fundos europeus, é um dos cerca de 30 credores.

Empresa falida recebeu 13,3 milhões de euros do Estado
Empresa falida recebeu 13,3 milhões de euros do Estado Tiago Sousa Dias Jornal de Negócios

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