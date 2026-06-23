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Gabriel Zucman: “Os muito ricos pagam metade dos impostos de um cidadão comum”

Ana Taborda
Ana Taborda 23 de junho de 2026 às 23:00
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O imposto que quer aplicar aos muitos ricos - a chamada taxa Zucman - já lhe valeu o epíteto de inimigo dos multimilionários. O economista francês tem 39 anos fez o doutoramento com Piketty.

Elon Musk, fundador da Tesla e recentemente promovido a primeiro trilionário do planeta, já era o segundo homem mais rico do mundo em 2018, quando não pagou impostos sobre o rendimento - o equivalente a ter uma fatura de zero euros no IRS. Há 15 anos, quando tinha uma fortuna avaliada em 18 mil milhões de dólares (hoje mais de 22 mil milhões de euros), o fundador da Amazon, Jeff Bezos, também não pagou impostos resultantes do seu salário, revelou a ProPublica em 2021. Numa declaração que fez história, Warren Buffett admitiu que em 2011 pagou menos impostos (foi-lhe aplicada uma taxa de 17,4%) do que qualquer um dos 20 funcionários do seu escritório, o que incluía, por exemplo, a sua secretária.

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