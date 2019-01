Empresa do Grupo Brodheim adquire a participação da Alain Afflelou na Optivisão

O Grupo Brodheim, empresa na área da gestão de retalho de marcas premium e de luxo do mundo de moda, finalizou o processo de aquisição da participação acionista detida pela Alain Afflelou no Grupo Optivisão, que tem uma rede de aproximadamente de 250 óticas.A aquisição da percentagem que a Alain Afflelou detinha sobre a Optivisão faz com que o Grupo Brodheim consolide a sua posição de maior acionista individual deste grupo português.Segundo um comunicado da empresa, esta compra faz parte da estratégia de expansão em Portugal do Grupo Brodheim, que se centra na reformulação do modelo de gestão e no desenvolvimento do modelo de negócio da rede de franchisados. Durante o próximo ano, a Optivisão prevê ter 260 lojas em funcionamento.