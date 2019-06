A média salarial na cidade de Lisboa ultrapassa o valor médio de rendimento no resto do país em 448 euros. Trata-se de uma diferença de 39%, sendo que a Área Metropolitana da capital é a única região nacional onde a remuneração base no setor privado ultrapassa a média nacional.

De acordo com dados da Segurança Social relativos a 2017 e divulgados pelo Jornal de Notícias, no concelho de Lisboa a remuneração média mensal chega aos 1294 euros e é superior à média nacional em 354 euros. Se incluirmos os subsídios e horas extras, esta diferença aumenta ainda mais: 1579 euros em Lisboa para 1131 euros no resto do país.