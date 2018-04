O ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga vai continuar a ser um dos representantes da China Three Gorges (CTG), maior accionista da EDP, no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da eléctrica, de acordo com comunicado ao mercado.

A presidência deste órgão - desde 2012 liderado por Eduardo Catroga - passa agora a ser assumida pelo ex-ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, nome que foi proposto pelos accionistas CTG, BCP, Sonatrach, Oppidum e Senfora - que representam mais de 40% do capital.

Segundo a comunicação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Eduardo Catroga é um dos cinco representantes da CTG no órgão fiscalizador da companhia, continuando assim ligado à EDP no próximo triénio, como aliás já tinha adiantado em entrevista à revista Sábado.

Nuno Amado, presidente executivo do BCP, continua a ser o representante da instituição financeira no CGS da EDP.

O CGS é composto por 21 membros, escolhidos pelos principais accionistas da eléctrica, sendo a maioria independentes, entre os quais Maria Celeste Cardona, Ilídio de Pinho, Braga de Macedo e Vasco Rocha Vieira.

No final da assembleia-geral de accionistas de quinta-feira, em que foi aprovado no cargo, Luís Amado afirmou que se abre um novo ciclo na eléctrica, considerando que problemas que causam "algum ruído" têm que ser resolvidos com "espírito de diálogo".

"Estou muito estimulado a contribuir, na medida do possível, para a resolução de algum desses problemas. As circunstâncias justificam que se encontrem soluções para alguns problemas que estão identificados e que têm produzido algum ruído que não é favorável nem à empresa nem a nenhuma das partes", declarou Luís Amado em conferência de imprensa, na quinta-feira à noite.

O ex-ministro da Defesa considerou que a EDP "é um grupo demasiado importante para a Economia portuguesa para que estes temas não sejam trabalhados em espírito de diálogo e concertação", referindo-se aos diferendos com o Governo e com o regulador do sector, nomeadamente sobre os Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).