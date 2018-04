Despesa no SNS atingiu máximos do pré-troika

O défice orçamental do primeiro trimestre ficou praticamente inalterado face ao mesmo período de 2017. Finanças garantem que está em linha com o esperado.

O défice orçamental do primeiro trimestre atingiu os 377 milhões de euros, revelou esta quinta-feira o Ministério das Finanças. Segundo o Governo, o valor está em linha com o previsto no Orçamento do Estado para 2018 e foi conseguido executando despesa no Serviço Nacional de Saúde equivalente aos máximos do período pré-troika.



A informação, que diz respeito à execução orçamental em contabilidade de caixa e não na óptica que compara com as metas assumidas perante o Parlamento e a Comissão Europeia, antecipa-se ao relatório mais completo que será divulgado esta tarde, pela Direcção-geral do Orçamento.



De acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, o défice do período de Janeiro a Março deste ano ficou apenas 14 milhões de euros abaixo do verificado nos mesmos três meses de 2017. Ainda assim, "esta evolução está em linha com o previsto no OE2018", garantem as Finanças.



Este valor corresponde a um excedente primário (que desconta os gastos com juros) de 1.742 milhões de euros, 272 milhões acima do verificado no mesmo período do ano passado.



O cumprimento dos objectivos de défice não invalidou um aumento da despesa no SNS. Segundo o Executivo, a despesa total cresce "em linha com os compromissos assumidos" e no SNS "atinge máximos do período pré-troika".



A subida da despesa no SNS foi de 3,2%, o que reflecte uma subida de 4,2% nos gastos com a aquisição de bens e serviços e de 67% no investimento. Esta evolução inclui, contudo, 413 milhões de euros de pagamentos referentes a anos anteriores, realizados ao abrigo do aumento de capital dos hospitais-empresa, concretizado no final do ano passado.



Como consequência, o valor dos pagamentos em atraso baixou 302 milhões de euros, adiantam as Finanças.



Na Segurança Social, a despesa baixou, mas este será um comportamento afectado por problemas de comparabilidade com o ano anterior, como por exemplo o facto de o subsídio de Natal ter deixado de ser pago em duodécimos.



Receita de IVA sobe 8% e contribuições para a Segurança Social aumentam 6,6%



A receita do IVA aumentou 8% em termos líquidos, adianta o Governo. "O comportamento da receita acompanhou a evolução favorável da actividade económica e do emprego", lê-se no comunicado.



A receita de IRS e de IRC também estará a crescer e, em termos totais, a receita fiscal subiu 6%. Os reembolsos aumentaram 10%, o equivalente a mais 168 milhões de euros.



Já no que toca às contribuições para a Segurança Social, o crescimento foi de 6,6%.



(Notícia actualizada pela última vez às 16h30)