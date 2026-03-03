Sábado – Pense por si

Canal Now com melhor resultado de sempre na Guerra do Irão

Canal teve um share médio diário de 2,9% e foi acompanhado por quase 61 mil espectadores.

O canal NOW obteve na segunda-feira o melhor resultado da sua história. O canal, emitido na posição 9 de todas as plataformas de cabo, obteve um share médio diário de 2,9%. Trata-se do melhor share diário de sempre.

O NOW bateu também o seu melhor registo de sempre em audiência média. O NOW foi acompanhado em média por 60.980 espectadores a cada minuto do dia.

O NOW acompanha a guerra levada a cabo pelos Estados Unidos e por Israel contra o regime iraniano desde o primeiro minuto, e mantém emissão 24 horas por dia desde o início dos raides aéreos.

As audiências citadas são da responsabilidade da GFK.

