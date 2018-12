A sede das Caves Primavera, o produtor mais conhecido do designado vinho de missa, fica na cidade de Águeda (Aveiro). Chegam lá 17 toneladas de cachos de uvas (por ano) colhidos na Bairrada e de lá saem garrafas prontas a serem vendidas a várias dioceses espalhadas pelo País.Desde os anos 60 que as Caves Primavera produzem vinho destinado à celebração da eucaristia e já há vários anos que a fórmula se estabilizou. O resultado final é um vinho licoroso, com 16% de volume alcoólico e com um leve aroma a frutos secos. "Acaba por ser um vinho do Porto com menos grau", explica ào enólogo Antero Silvano.Mas há regras a cumprir, ditadas pelo Vaticano , que exigem que o processo de produção da bebida seja o mais livre de químicos possível. Além disso, para que um vinho seja adoptado pelas igrejas, é preciso que um padre acompanhe todos os trabalhos e produza um relatório, que é enviado à diocese local.

